Зайцев припинив співпрацю з Акжайиком та розглядає нові пропозиції

Український фахівець Сергій Зайцев покинув казахський Акжайик та поділився планами щодо подальшого працевлаштування.

"Мій контракт з Акжайиком закінчився. Хочу подякувати співробітникам і директору клубу. Приємно було з ним працювати, оскільки він сильно переживав за команду. Склалося таке враження, що в Уральську тільки йому потрібен був позитивний результат.

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Я недавно приїхав з Європи, де був на стажуванні, переглядав ігри, включаючи матч Ліги чемпіонів. Спілкувався зі своїми європейськими колегами, обмінювався досвідом, почерпнув щось нове для себе. Були пропозиції, зустрічався і розмовляв з приводу нової роботи, але поки що для себе не визначив, де далі буду працювати. У мене є час на роздуми", – цитує Зайцева Kazfootball.kz.

Український фахівець очолив казахський клуб наприкінці червня, провів 13 матчів і за підсумками сезону вилетів з місцевої Прем'єр-ліги.

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