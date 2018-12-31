Ювентус – єдиний клуб у топ-5 лігах Європи, який набрав більше 100 очок у 2018 році

Ювентус набрав найбільшу кількість очок у національних першостях серед топ-5 європейських чемпіонатів за підсумками 2018 року.

Ювентус в 2018 році набрав в чемпіонаті Італії в цілому 101 очко. Це найкращий результат в топ-5 європейських чемпіонатах, повідомляє Opta.

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Найближчим переслідувачем туринців є ПСЖ, який набрав 90 очок в Лізі 1, третє місце поділили Манчестер Сіті і Ліверпуль (по 88 очок в АПЛ).

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У десятку також увійшли Наполі (Італія, 87), Тоттенхем (Англія, 85), Барселона (Іспанія, 85), Баварія (Німеччина, 79), Атлетіко (Іспанія, 77) і Реал (Іспанія, 74).