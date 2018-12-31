Батько Циганкова оцінив можливість трансферу сина з Динамо в Рому

Батько Віктора Циганкова, який представляє його інтереси, поспілкувався з італійським ЗМІ щодо можливого трансферу лідера Динамо в топ-чемпіонат уже в січні.

Молодий віце-капітан київського клубу став новим об'єктом інтересу грандів європейського футболу. Від Ліверпуля до Роми – команди не з одного топ-чемпіонату цікавляться можливістю трансферу Віктора. Утім Динамо не налаштоване продавати Циганкова, навмисне оцінивши його в захмарну суму. Сам гравець підігрів атмосферу, завітавши на домашній матч Роми. Згодом Віктор ще й ділився яскравими фото з Риму.

Циганков зацікавив фіналіста Ліги чемпіонів та ще два гранди – Marca порівнює "динамівця" з Шевченком і Бекхемом

Італійська преса почала все наполегливіше сватати українця до лав "джаллороссі". Фанати "вовків" бомбардують його Інстаграм, закликаючи підписати контракт з їхньою улюбленою командою: "Come to Roma". Що про це все думає Віталій Циганков, батько 21-річного вінгера, з'ясували журналісти Teleradiostereo. Вони, зокрема, запитали, чи були контакти зі спортивним директором римського клубу Мончі та чи можливий трансфер у січні.

"Я не думаю, що є така можливість. Присутність Циганкова на матчі Рома – Сассуоло? Віктор запланував цю поїздку ще три місяці тому. Він приїхав до Італії зі своїми друзями, щоб розслабитися і побачити ваше місто, тому немає ніякого зв'язку між його канікулами та інтересом "джаллороссі" щодо нього як футболіста", – розповів Віталій Циганков.

Циганков і його місія нездійсненна: названі 2 клуби, готові платити Динамо мільйони євро за українця