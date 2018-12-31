Національна збірна – на Євро, Динамо чи Шахтар – у фіналі Ліги Європи. Топ-5 мрій українських вболівальників на 2019 рік

"Футбол 24" зібрав 5 найбажаніших мрій футбольної України, які можуть здійснитися в прийдешньому році.

1. Вихід збірної України на Євро-2020

Головна мрія всіх українських вболівальників на 2019 рік. Ми можемо втретє поспіль зіграти у фінальній частині континентальної першості. Для цього потрібно фінішувати на одному з двох перших місць у відбірковій групі з Португалією, Сербією, Литвою та Люксембургом. Всі 8 матчів кваліфікації відбудуться протягом 2019-го.

Дуже важливий рік у збірній для наших головних зірок: Андрія Ярмоленка, Євгена Коноплянки, Марлоса. Їм по 29-30. Євро-2020 – може стати для них останнім чемпіонатом Європи, принаймні в ролі лідерів, а не ветеранів "синьо-жовтої" дружини.

У Лізі націй штаб Андрія Шевченка показав, що з рівними суперниками Україна вміє грати з позиції сили в "красивий" футбол. Багатьом вболівальникам прогрес збірної під керівництвом Шевченка припав до душі, дехто навіть змінив скептичне ставлення до тренерського таланту легенди Динамо та Мілана. Справжня перевірка буде в 2019-му. На щастя, є запасний варіант на випадок провалу – плей-офф Ліги націй.

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2. Стабільна ігрова практика для зірок в Європі

Андрію Ярмоленку вже в другому клубі поспіль закріпитися заважає серйозна травма, оренда Андрія Луніна в Леганес проходить без довіри тренера, Євген Коноплянка не вписується в ігрові схеми Шальке, Олександр Зінченко не реалізовує повністю свій потенціал у Манчестер Сіті через гру на нерідній позиції. Останнім двом небезпідставно радять змінити клуб.

Зінченко, скоріш за все, дограє за "містян" до кінця сезону – Пепу Гвардіолі потрібен запасний варіант на проблемний лівий фланг оборони, та й залишаються надії на черговий трофей в Англії і навіть у Лізі чемпіонів. А вже влітку, вигравши з Манчестер Сіті ще бодай один титул, Олександр повинен йти за стабільною ігровою практикою.

Коноплянці переїзд з Гельзенкірхена світить взимку. Мало ігрового часу, проблемна для Шальке висока зарплата, а сам Євген, схоже, так і не позбувся переконання, що Бундесліга – не його чемпіонат. У Туреччині чекають з широкими обіймами й солідними контрактами. Якщо ж мріяти про середняк Прімери – доведеться знижувати фінансові запити.

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3. Фінал Ліги Європи для Динамо або Шахтаря

Востаннє українська команда грала у фіналі єврокубка в 2009-му – Шахтар завоював Кубок УЄФА. Пройшло 10 років, настав час знову повболівати за своїх у вирішальній грі за срібну чашу. Динамо та Шахтар – в 1/16 фіналу поточної Ліги Європи.

Ця мрія утопічна, адже серед фаворитів турніру є Челсі, Арсенал, Севілья, Наполі та інші топи. Водночас наші гранди переживають далеко не найкращі часи. Шахтар за півроку не встиг рівноцінно замінити лідерів минулого сезону та досі залежний від кількох гравців. Динамо взагалі в певній кризі, що стосується виконавської майстерності та ігрової думки більшості виконавців. Епопея з пошуком на ринку якісного форварда поступово стає комічною.

Однак ми мріємо. Не просто про те, щоб Шахтар пройшов Айнтрахт, а Динамо – Олімпіакос. Сподіваємося побачити у півфіналі Ліги Європи українське Класичне а-ля 10 років тому, а в фіналі підтримати нашу команду в боротьбі за титул.

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4. Перехід Циганкова в топ-клуб

Потенційно наступний гучний трансфер з УПЛ. Іноземна преса пише про інтерес німецьких, англійських і італійських клубів. Українські журналісти запевняють, що Динамо навіть отримувало пропозицію щодо Циганкова на два десятки мільйонів євро.

Поки що все далеке від реальності: київський клуб завищує ціну, батько футболіста спростовує чутки зимового трансферу, а сам Віктор дуже хоче виграти бодай щось для Динамо. Втім, надії вболівальників на літній перехід мають право на життя.

Знаючи Ігоря Суркіса, маємо бути впевнені, що наступним місцем роботи Циганкова буде справжній топ-клуб, "в який не соромно продавати головну зірку Динамо". У 2019-му чекаємо на прорив головного таланта УПЛ.

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5. Чемпіонство та продовження прогресу Маліновського

Руслан – точно найстабільніший і, можливо, найкращий український футболіст 2018 року. Маліновський веде Генк до перемоги в чемпіонаті Бельгії – 7 очок переваги над конкурентами. До того ж в ролі одного з лідерів команди. В активі українця – 8 голів і 5 асистів у лізі Жупіле.

Вже зараз хавбека торгує Рома, ще декілька "простіших" клубів не проти його запросити. І сам Маліновський не приховує бажання спробувати свої сили в топ-чемпіонаті, і Генк явно сподівається заробити на півзахиснику, адже на старті сезону запропонував новий контракт. Трансфер відбудеться майже напевне, однак не раніше літа – треба оформити чемпіонство.

Штрафні Руслана порівнюють зі стандартами від Кріштіану Роналду. Однак прогрес українця помітний не лише в дальніх ударах. Якщо Маліновський обере правильний варіант продовження кар'єри, то вийде на новий рівень і подарує Україні ще одного представника в топ-лізі.

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