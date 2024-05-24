Головні новини 23 травня: Циганкова кличе АПЛ, Лунін отримав вердикт на фінал ЛЧ, Україна U-17 вилетіла з Євро
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 травня.
Україна
Україна без шансів програла Чехії і вилетіла з Євро U-17.
Динамо зберегло шанси стати сіяним у кваліфікації Ліги чемпіонів. Відомі потенційні суперники киян.
Кривбас може гарантувати потрапляння в групу Ліги конференцій – тріумф Аталанти став визначальним, потрібні дві умови.
Преміальні збірної України за вихід на Євро-2024 – стали відомі суми і терміни отримання.
Світ
Лунін дізнався свою долю на фінал Ліги чемпіонів. Анчелотті оголосив склад Реала на матч з Борусією.
Барселона повідомила Хаві про звільнення і вже обрала нового тренера.
Сенсаційний учасник ЛЧ офіційно підтвердив втечу тренера, якого переманив Ювентус.
Аякс оголосив про призначення головного тренера – він працював з екс-коучем Шахтаря і відмовився їхати в Україну.
Третя картка офіційно з'явиться у футболі – нещодавно її міг отримати Мудрик.
Зірці АПЛ загрожує 10-річна дискваліфікація. Він був головною трансферною ціллю Гвардіоли.
Трансфери
Шахтар підпише захисника Баварії. Півфіналісти Ліги чемпіонів вирішили не продовжувати контракт з оборонцем.
Циганков у АПЛ: стало відомо, які клуби полюють на зірку збірної України – серед них учасник Ліги чемпіонів.
Капітан Реала розвернув своє майбутнє на 180 градусів – Анчелотті приголомшений.