Циганков може переїхати в АПЛ / getty images

Україна

Україна без шансів програла Чехії і вилетіла з Євро U-17.

Динамо зберегло шанси стати сіяним у кваліфікації Ліги чемпіонів. Відомі потенційні суперники киян.

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Преміальні збірної України за вихід на Євро-2024 – стали відомі суми і терміни отримання.

Світ

Лунін дізнався свою долю на фінал Ліги чемпіонів. Анчелотті оголосив склад Реала на матч з Борусією.

Барселона повідомила Хаві про звільнення і вже обрала нового тренера.

Сенсаційний учасник ЛЧ офіційно підтвердив втечу тренера, якого переманив Ювентус.

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Третя картка офіційно з'явиться у футболі – нещодавно її міг отримати Мудрик.

Зірці АПЛ загрожує 10-річна дискваліфікація. Він був головною трансферною ціллю Гвардіоли.

Трансфери

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Циганков у АПЛ: стало відомо, які клуби полюють на зірку збірної України – серед них учасник Ліги чемпіонів.

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