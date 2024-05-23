Донецький клуб намагається повернути своїх вихованців на батьківщину. Першою ластівкою став Дмитро Стрільчук.

Захисник юнацької команди Баварії Дмитро Стрільчук продовжить кар'єру у Шахтарі, повідомляє Sport.ua.

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Мюнхенці вирішили не продовжувати співпрацю з українським легіонером по завершенні сезону (контракт був чинний до літа 2025-го). 17-річний українець виступатиме за Шахтар U-19.

Нагадаємо, Стрільчук – вихованець волинського футболу. До війни перебував у системі Шахтаря, звідки у серпні 2022-го разом із Богданом Оліченком перейшов до Баварії. У поточному сезоні провів 11 матчів (гол + асист) за U-17 і 1 гру за U-19.

Нині Стрільчук захищає кольори збірної України на Євро U-17. Він є основним лівим захисником збірної 2007 року народження.

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