Тренерський штаб "вершкових" визначився зі стартовою одинадцяткою, яка боротиметься за 15-й в історії Реала трофей Ліги чемпіонів.

Наставник Реала Карло Анчелотті у четвер, 23 травня, під час ранкового тренування оголосив гравцям стартовий склад на фінал Ліги чемпіонів, повідомляє Defensa Central.

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За інформацією джерела, заповітна одинадцятка виглядає наступним чином: Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді, Камавінга, Кроос, Вальверде, Беллінгем, Родріго та Вінісіус.

Зазначається, що цей склад італієць протестує у матчі останнього туру Ла Ліги проти Бетіса, який відбудеться у суботу, 25 травня. І якщо не станеться якихось форс-мажорів, то він продублює його і на поєдинок з дортмундською Борусією.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться на легендарному Вемблі 1 червня. Початок зустрічі о 22:00.

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