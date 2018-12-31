toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Сейви Бойка та Шуста потрапили у список найкращих в груповому етапі Ліги Європи

17:25 0 Читать на русском
Сейви Бойка та Шуста потрапили у список найкращих в груповому етапі Ліги Європи
Денис Бойко / УЄФА

УЄФА зробив відео найкращих голкіперських сейвів у груповому етапі Ліги Європи 2018/19. Знайшлось місце Денису Бойку та Богдану Шусту.

Голкіпер Динамо Денис Бойко та голкіпер Ворскли Богдан Шуст здійснили одні з найкращих сейвів групового етапу Ліги Європи 2018/19.

Динамо відновило інтерес до голкіпера збірної Ірану Бейранванда

Офіційний Твіттер турніру опублікував підбірку найкращих голкіперських сейвів цієї стадії змагань, куди включив подвиг Бойка в матчі 4 туру з Ренном (3:1) та Шуста в поєдинку 1 туру проти Арсенала (2:4)

Окрім українців у список потрапили Бернд Лєно (Арсенал), Томас Діділлон (Андерлехт), Гільєрмо Очоа (Стандард), Андрій Луньов (Зеніт), Александер Вальке (РБ Зальцбург), Олександр Васютін (Сарпсборг), Андре Хансен (Русенборг), Жозе Са (Олімпіакос).

Роналду в Ювентусі, "Золотий м'яч" Модріча та ще 11 найбільш знакових подій 2018 року у світовому футболі

Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Відеоновини Денис Бойко Денис Бойко Богдан Шуст Богдан Шуст Ворскла Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
39
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук