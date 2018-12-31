Сейви Бойка та Шуста потрапили у список найкращих в груповому етапі Ліги Європи

УЄФА зробив відео найкращих голкіперських сейвів у груповому етапі Ліги Європи 2018/19. Знайшлось місце Денису Бойку та Богдану Шусту.
Голкіпер Динамо Денис Бойко та голкіпер Ворскли Богдан Шуст здійснили одні з найкращих сейвів групового етапу Ліги Європи 2018/19.
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Офіційний Твіттер турніру опублікував підбірку найкращих голкіперських сейвів цієї стадії змагань, куди включив подвиг Бойка в матчі 4 туру з Ренном (3:1) та Шуста в поєдинку 1 туру проти Арсенала (2:4)
Окрім українців у список потрапили Бернд Лєно (Арсенал), Томас Діділлон (Андерлехт), Гільєрмо Очоа (Стандард), Андрій Луньов (Зеніт), Александер Вальке (РБ Зальцбург), Олександр Васютін (Сарпсборг), Андре Хансен (Русенборг), Жозе Са (Олімпіакос).
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