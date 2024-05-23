38-річний Карсон приєднався до Манчестер Сіті 2019 року і відтоді провів на полі 107 хвилин в офіційних матчах. Це не завадило йому завоювати цілих 11 титулів у складі "містян". Пеп Гвардіола дуже цінує те, який вплив Карсон чинить на своїх партнерів у роздягальні команди та навіть заплющує очі на проступки голкіпера. Днями воротаря-ветерана вигнали з грецького ресторану за бійку.

Зірки Манчестер Сіті влаштували гучну вечірку до 5-ї ранку – голкіпера "містян" вигнали через бійку

У четвер, 23 травня, Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з Карсоном до літа 2025 року. Наступний сезон стане для Скота 21-м у його професійній кар'єрі. "Я з нетерпінням чекаю ще одного сезону в складі цієї неймовірної команди. Щодня я старанно працюю і дізнаюся щось нове від Пепа, Хабі Мансісідора і групи гравців світового класу. Сподіваюся, я зможу і далі допомагати нашим воротарям демонструвати свої найкращі результати, оскільки ми боремося за ще більшу кількість трофеїв", – сказав Карсон.

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