Лучкевич в січні покине Стандард

Бельгійський Стандард взимку планує попрощатися з кількома футболістами.

Український півзахисник Валерій Лучкевич та його бразильський колега по амплуа Карліньйос в січні покинуть Стандард, повідомляє Het Nieuwsblad. Під питанням подальше перебування в клубі захисника Луїша Каванди.

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Нагадаємо, 22-річний Лучкевич перейшов в Стандард в кінці січня 2017 року з Дніпра. У поточному сезоні не провів за першу команду бельгійського клубу жодного матчу. Всього в його активі 25 ігор, 1 гол і 2 асисти в складі "червоних".

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Стандард після 21-го туру чемпіонату Бельгії посідає 4-е місце. Відставання від лідера Генка становить 12 очок.