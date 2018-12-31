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Динамо відновило інтерес до голкіпера збірної Ірану Бейранванда

16:13 401 Читать на русском
Динамо відновило інтерес до голкіпера збірної Ірану Бейранванда
Аліреза Бейранванд / Фото AP

Голкіпер Персеполіса Аліреза Бейранванд може відновити конкуренцію на воротарській позиції у київському Динамо.

Київське Динамо має намір підсилитись воротарем іранського Персеполіса Алірезою Бейранвандом, повідомляє Tasnim News Agency.

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Влітку "біло-сині" вже проявляли інтерес до воротаря, але перехід не відбувся через трансферний бан Персеполіса.

За Бейранванда з Динамо позмагається турецький Різеспор.

У нинішньому сезоні Аліреза провів 11 матчів в чемпіонаті Ірану, в яких пропустив лише 4 м'ячі.

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Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Іран Іран Персеполіс Персеполіс Аліреза Бейранванд Аліреза Бейранванд
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