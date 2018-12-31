Шахтар зацікавлений у трансфері півзахисника Бенфіки Данташа – Манчестер Сіті також претендує на гравця

Півзахисник Бенфіки Тьягу Данташ може продовжити кар'єру в чемпіонаті України.

В запрошенні Данташа зацікавлений донецький Шахтар, повідомляє A Bola. Відзначається, що гра 18-річного португальця імпонує головному тренеру "гірників" Паулу Фонсеці.

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Керівництво португальського клубу намагається продовжити контракт з Данташем, який закінчується в червні 2019 року. У разі зриву переговорів він зможе підписувати попередні угоди з іншими клубами вже в січні.

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У поточному сезоні Данташ провів 18 матчів в молодіжному складі Бенфіки, в яких забив 3 голи. Також на його рахунку 7 матчів і 1 гол у складі молодіжних збірних Португалії.