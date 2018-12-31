Зінченко отримав погані оцінки від англійських ЗМІ і навряд чи зіграє з Ліверпулем, а трансфер в Бетіс – знову реальний

Олександр Зінченко провів неоднозначний матч за Манчестер Сіті в АПЛ проти Саутгемптона, ставши однією з головних дійових осіб поєдинку, який його команда виграла з рахунком 3:1. Українець мав прямий вплив на голи у чужі та власні ворота. Як його оцінили авторитетні видання – в нашому матеріалі.

Детально про виступ Зінченка проти Саутгемптона зі всіма його звитягами та фейлами, а також реакцією британських експертів, можна прочитати в нашому розширеному звіті. Нагадаємо лише те, що Олександр припустився результативної помилки, внаслідок чого "святі" зрівняли рахунок, а потім українець реабілітувався гольовим навісом на Агуеро.

В очах журналістів, щоправда, асист не став переконливою компенсацію за слабку гру в обороні. Авторитетні видання дружньо не погодилися з Пепом Гвардіолою, який назвав Олександра найкращим гравцем матчу, та виставили Зінченку найгірші оцінки в складі Манчестер Сіті.

"На совісті Зінченка жахливий момент, який призвів до гола Саутгемптона. Він також міг подарувати супернику пенальті, коли недолуго боровся з Ворд-Праусом. Спокутав вину хорошою подачею на Агуеро, однак його помилки могли дуже дорого коштувати Манчестер Сіті", – пише кореспондент ESPN по Ман Сіті Джонатан Сміт.

Оцінка 5 для українця – абсолютно найгірший результат для гравців "містян". Журналіст видання також виділяє помилки Зінченка серед головних негативів матчу проти Саутгемптона і додає, що протистояння з Мохамедом Салахом в наступному турі вимагатиме значно більш якісної гри.

Sky Sports поставив Зінченку найнижчу оцінку – 6. Стільки ж отримали Ляпорт, Марез і капітан Компані, який підтримав українця після матчу.

Daily Mail також наділив нашого таланта найгіршим балом зі стартового складу МС в компанії Венсана Компані – 6 для обох. "Суддя не поставив пенальті за фол Зінченка проти Ворд-Прауса, оскільки гравець Саутгемптона, обігравши українця, занадто легко впав на газон. Третій гол зробив ситуацію для Сіті комфортною та врятував молодого українського фулбека, якого "святі" впіймали на помилці та зрівняли рахунок", – виділив декілька абзаців звіту під Зінченка журналіст видання Метт Берлоу.

"Втратив концентрацію та спричинив гол Саутгемптона, а також був близьким до привозу пенальті. Це все трапилося, перш ніж він асистом знайшов Агуеро в моменті з третім голом", – коротко критикує Зінченка Стюарт Бреннан з місцевого популярного Manchester Evening News. 5 балів для українця – жоден інший футболіст Ман Сіті не отримав так мало.

Профільний портал City Watch не виділився оригінальністю, поставивши Зінченку найгіршу оцінку – 6 балів, як і в Мареза.

"Неоднозначний виступ Зінченка, він повністю винен у голі Саутгемптона та ледь не привіз пенальті. Алекс – не дуже добрий захисник, але дуже талановитий. Це помітно, коли він переходить на чужу половину поля. Його подача на Агуеро була розкішною – Сіті після неї забив третій і вирішальний гол, який декласував "святих". Було б цікаво частіше бачити цього футболіста на його рідній позиції, однак зараз єдиний шлях для нього в команду – закрити лівий фланг оборони за відсутності Менді та Делфа", – додає CW.

Для Зінченка давно немає іншого шляху в склад Манчестер Сіті, окрім позиції лівого фулбека. Однак, що значно важливіше напередодні визначального протистояння з Ліверпулем (3 січня), зараз Пеп Гвардіола не має іншого пристойного варіанту на лівий фланг захисту – Менді травмований, а Делф дискваліфікований.

Читачі Manchester Evening News ще перед грою з Саутгемптоном в опитуванні дали зрозуміти, що хочуть бачити лівим фулбеком Зінченка, поки Делф відсторонений. Однак саме видання вже після гри зі "святими" пише, що поява Олександра проти Ліверпуля стане "величезним ризиком".

Відзначають, що українець комфортно себе почуває в роботі з м'ячем (ще б пак, він у майже кожному своєму матчі стає лідером Сіті за кількістю передач), однак в обороні суперники цілять передачами в його зону. Особливо проблемними є повітряні закидання за спину Зінченку. Щоправда, в грі з Саутгемптоном Олександр показав прогрес у цьому плані, вигравши 6 верхових дуелей.

Статистика Зінченка проти Саутгемптона:

Прихильники Ман Сіті в мережі активно обговорюють грубі помилки Зінченка на "Сент-Мері'с". Українець валив білд-ап. За ним помітили хронічну втрату позиції та гравців за спиною. Він не встигає слідкувати за "своїми" прямими візаві та вчасно їх накривати. Так було з Ліоном і Борнмутом (коли Корне та Френсіс створювали голи), так було на тижні з Лестером (Ндіді вивів на гол Олбрайтона), так було й з Саутгемптоном. Нинішній Ліверпуль, який ідеально вивчає та використовує навіть найменші дірки в побудовах опонентів, може просто розірвати українця.

Дуже схоже, що тренерський штаб Сіті не буде ризикувати Зінченком на Ліверпуль, а віддасть лівий фланг у розпорядження Емеріка Ляпорта, як це було в аналогічній безвихідній ситуації проти Хоффенхайма в ЛЧ.

Гвардіола постійно повторює, що не планує виходити на ринок в січні, але MEN після вчорашньої гри спонукає Пепа змінити плани та придбати лівого захисника вже взимку.

Mirror пішов ще далі та на фоні всіх цих подій заявив про інтерес Манчестер Сіті до фулбека Бетіса Хуніора Фірпо. Джерело відверто не надійне, але чутка дуже цікава. Річ у тім, що Бетіс влітку активно шукав Хуніору конкурента на лівий фланг і головним претендентом бачив Зінченка. Трансфер майже відбувся, однак сторони в останній момент не домовилися.

Потенційний перехід іспанця в Манчестер Сіті може відкрити шлях у протилежному напрямку для гравця збірної України. Бетіс розраховує заробити за Хуніора 40 мільйонів фунтів, а Сіті міг би придумати варіант з тим, щоб трішки збити ціну та віддати на Беніто Вільямарін Зінченка, якого там хотіли та оцінювали в близько 15 млн фунтів.

Хуніор є гравцем основи "вердібланкос", а підміняє його в окремих матчах на фланзі Тельйо. Трансфер в Бетіс – чи не найкращий розвиток кар'єри для Зінченка, особливо за умови продажу Фірпо. Відсутність прямих конкурентів на позиції лівого латераля, зручніша схема (3-5-2) з меншим обсягом захисних обов'язків і тренер – фанат Гвардіоли.

Зінченко в Манчестер Сіті добре справляється з роллю лівого фулбека проти слабких команд, однак для гри з серйозними опонентами, зокрема феєричним на сьогодні Ліверпулем, українець не підходить. Перехід у Бетіс був би корисним. І він стає дедалі реальнішим.

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