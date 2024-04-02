Голова Асоціації футболістів України Олег Печорний розповів про проблеми, які виникли на стадії погашення Зорею заборгованостей перед гравцями.

– Як справи у Зорі із погашенням заборгованості перед футболістами після інформації про компроміс?

– За моєю інформацією, з футболістами Зорі ніхто не буде розраховуватися. Також в податковій готується перевірка і на новий сезон Зорі може вже не бути. Луганський клуб може припинити існування, як ФК Львів, на який є купа заведених кримінальних справ.

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Щодо преміальних, то це все балачки. В контрактах вони не прописані. Все це було на словах президента клубу Євгена Геллера – його обіцянки. Зарплати Зоря платить, але всі футболісти є ФОПами, що просто нонсенс. В них немає страховок. Наразі гравцям наобіцяли різного, щоб вони спокійно дограли чемпіонат, а далі їх чекає доля, як гравців ФК Львова.

– Зорю можна звинувачувати у махінаціях?

– Можна згадати торішню ситуацію, коли Зоря грала завершальний матч чемпіонату проти Миная. Вони спеціально випустили Мишньова, котрий не був заявлений, щоб отримати технічну поразку і посісти не друге, а третє місце. Клуб живе чисто на гроші УЄФА і їм був потрібен вихід в груповий етап Ліги конференцій. Гра була вирішальною – це не рядовий матч чемпіонату.

На фоні цих проблем постають питання, як клуб пройшов атестацію – з футболістами ФОПами без страховок і з аферою про технічну поразку в вирішальному матчі чемпіонату за друге місце?

– Чи була відповідь від УАФ по запиту?

– На цю ситуацію ніхто не звертає уваги. Ми направляли копію листа, але УАФ не зобов'язані відповідати – вони залишаються в стороні. Можливо, окремі питання будуть порушені на комітеті арбітрів, який відбудеться найближчим часом.

Щодо відповіді Зорі, то нам її підписав Станіслав Оганов, який є відсутнім в структурі клубу. Ще в жовтні 2022 року була інформація, що він подав у відставку з посади генерального директора Зорі. Наразі, начальником в команді є Ігор Гузь. Тобто, ця відповідь – чергова афера луганців.

– Які наступні кроки Асоціації футболістів України?

– Будуть передані до УЄФА основні моменти роботи Зорі, які викликають питання. Про всі вищезазначені факти футбольної діяльності Зорі ми повідомимо в УАФ та УЄФА, щоб було проведено перевірки. Потрібно наводити порядок, – сказав Печорний в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, лідери і старожили Зорі поставили керівництву луганського клубу ультиматум, вимагаючи виплати обіцяних преміальних за участь у єврокубках, адже президент луганців Євген Геллер годував команду обіцянками, постійно змінюючи терміни розрахунку. Як наслідок, основні гравці відмовились виходити на матч проти Динамо, який "чорно-білі", в результаті, програли (0:2). Зрештою, сторонам вдалось домовитись і пристати на умову Геллера, який пообіцяв розрахуватись 19 травня.

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