Лунін не зможе отримати престижну нагороду в Ла Лізі – Анчелотті підсунув українцеві свиню
Голкіпер Реала Андрій Лунін залишиться без індивідуального трофея в кінці сезону 2023/24.
Український воротар заслужив довіру тренерського штабу, вигравши конкуренцію у Кепи. Андрій Лунін хоч і має одні з найкращих показників серед голкіперів Ла Ліги, не зможе претендувати на престижну нагороду Самори.
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Українець провів 18 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких дев'ять разів залишав свої ворота "сухими". Лунін пропускає в середньому 0,61 гола за гру, що є найкращим показником серед усіх голкіперів Ла Ліги. Утім, він не отримає індивідуальну нагороду за підсумками сезону.
Як інформує AS, щоб претендувати на трофей Самори, потрібно зіграти в Ла Лізі 28 матчів. А Лунін, якщо і буде надалі виходити в стартовому складі, проведе лише 26. Тобто не вистачить двох ігор. Якби Анчелотті швидше ухвалив рішення, коли результати Кепи почали погіршуватися, то Андрію б вистачило матчів.
За останні 16 років голкіпери Реала лише один раз вигравали нагороду. Трофей дістався Тібо Куртуа у сезоні 2019/20.