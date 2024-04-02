Український воротар заслужив довіру тренерського штабу, вигравши конкуренцію у Кепи. Андрій Лунін хоч і має одні з найкращих показників серед голкіперів Ла Ліги, не зможе претендувати на престижну нагороду Самори.

Анчелотті наказав Луніну "зробити помилку" – дивне рішення тренера

Українець провів 18 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких дев'ять разів залишав свої ворота "сухими". Лунін пропускає в середньому 0,61 гола за гру, що є найкращим показником серед усіх голкіперів Ла Ліги. Утім, він не отримає індивідуальну нагороду за підсумками сезону.

Як інформує AS, щоб претендувати на трофей Самори, потрібно зіграти в Ла Лізі 28 матчів. А Лунін, якщо і буде надалі виходити в стартовому складі, проведе лише 26. Тобто не вистачить двох ігор. Якби Анчелотті швидше ухвалив рішення, коли результати Кепи почали погіршуватися, то Андрію б вистачило матчів.

За останні 16 років голкіпери Реала лише один раз вигравали нагороду. Трофей дістався Тібо Куртуа у сезоні 2019/20.

Лунін на піку – що робити з Реалом?