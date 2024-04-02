Трансляція фінального матчу плей-офф за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією побила одразу три рекорди з часів заснування сервісу MEGOGO, повідомляє Forbes.

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Поєдинок встановив абсолютний рекорд серед власних спортивних трансляцій стрімінгу за передплатою. Показник попереднього досягнення – матчу останнього туру групового етапу кваліфікації Україна – Італія, – був перевершений на 22%.

Також зафіксоване рекордне навантаження на платформу – більше ніж 3,1 терабіта в секунду. Окрім того, медіасервіс MEGOGO витримав потужну DDoS-атаку під час трансляції.

Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі здолала Ісландію (2:1) і вийшла на чемпіонат Європи, який відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. "Синьо-жовті" у групі Е змагатимуться з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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