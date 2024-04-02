Журналіст Михайло Співаковський розповів, що колишній тренер та спортивний директор Карпат Даріо Друді може приєднатись до Полісся.

"Була розмова між Буткевичем та потенційним новим директором академії, з дуже поширеними, я так розумію, повноваженнями. Це Даріо Друді, який зараз працює в Саудівській Аравії. В нього чинний контракт, але він приїхав на розмову.

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За моєю інформацією, він має бути директором академії, можливо ще будуть додаткові функції у вигляді допомоги консультантом першій команді. Питання на передфінальній стадії вирішення", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Друді працював у Карпатах з червня 2017 року. В сезоні 2017/18 він встиг побути виконавчим директором "левів", а також попрацювати у тренерському штабі Карпат та покинути львівський клуб влітку 2018 року. Наразі аргентинець працює в іспанській Альмерії згідно з Transfermarkt.

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