"Кажани" сподівалися залишити українця та Уго Дуро, а також орендувати Рафу Міра. Утім, план Валенсії не спрацював, а тепер в іспанського клубу виникли сумніви щодо продовження орендної угоди Яремчука.

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Як повідомляє Radio Taronja, Брюгге розраховує, що українець вразить на Євро-2024, і бельгійці зможуть його продати, щоб отримати економічну вигоду. Revelo зазначає, що проблемою також є зарплатня Яремчука, яка не вписується в бюджет Валенсії.

Наразі Роман отримує 2 мільйони євро брутто, а "кажани" платять лише половину цієї суми (700 000 євро нетто). Наступного року ця сума буде 500 тисяч євро чистими через оподаткування Іспанії, що застосується до резидентів. Умова, якої цього року не було у футболіста.

Зважаючи на усі нюанси, варіант з черговою орендою у Валенсію вважається малоймовірним.

Український форвард відіграв за Валенсію у 25 матчах у всіх турнірах. В його активі чотири голи. Чинна угода Яремчука з Брюгге діє до 2026 року.

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