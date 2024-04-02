Нападник Жирони Артем Довбик завдяки перфомансу в матчі проти Бетіса став одним з найкращих у 30-му турі Ла Ліги.

Довбик разом з Вілліаном Жозе склали пару форвардів символічної збірної за версією Sofascore.

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У півзахисті знайшлось місце росіянину Артуру Захаряну. Також до команди тижня потрапили Родріго, Рафінья та Дані Парехо. В обороні одразу 2 захисника Сельти – Оскар Мінгеса та Карлос Домінгес, а також Хон Пачеко та Серхіо Рамос. Найкращим воротарем туру став Серхіо Еррера.

Додамо, що Довбик відзначився дублем у ворота Бетіса, посприявши перемозі з рахунком (3:2).

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