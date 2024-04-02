Воротар Реала Андрій Лунін нарешті отримав нового агента, що може вплинути на його подальшу кар'єру.

Лунін розпочав співпрацю з агентством Polaris Sports, про що повідомляє Instagram компанії.

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"Ми раді мати Андрія Луніна з нами! Вітаємо в родині", – йдеться в дописі. Слід зазначити, що Polaris Sports має близькі зв'язки з Жорже Мендешем, відомим португальським агентом, який співпрацював з Кріштіану Роналду, Жозе Моурінью, Давідом Де Хеа, Жоау Фелішем та іншими зірковими гравцями.

Нагадаємо, у поточному сезоні 25-річний кіпер провів за Реал 24 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів (ще в 11 поєдинках він відстояв "на нуль").

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