У рамках програми вівторка у 31-му турі АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 31-й тур

Борнмут – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Клюйверт, 79

Ноттінгем Форест – Фулхем – 3:1

Голи: Хадсон-Одой, 9, Вуд, 19, Гіббс-Вайт, 45+3 – Адмрабіойо, 50

Бернлі – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Бруун Ларсен, 37 – Аїт-Нурі, 45+3

Вест Хем – Тоттенхем – 1:1

Голи: Зума, 19 – Джонсон, 5

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Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Крістал Пелас, стартував 2 квітня о 21:45 за київським часом. Забарний вийшов у основі. Помилок Ілля майже не допускав, але партнери кілька разів підставили українця.

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Зокрема, обрізка Скотта на 26-й хвилині завершилась пасом Езе на Матета у штрафний – нападник опинився перед Забарним, хитнув його й пробив низом. На щастя, вийшло м'яко й зручно для голкіпера.

Забарного хитнули перед ударом pic.twitter.com/01zC1zR8qZ — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 2, 2024

На 32-й же Езе обікрав Сміта й влетів на лівий край карного майданчика. Залишилось тільки обіграти Іллю – втім, наш земляк врятував Борнмут, шикарно відібравши м'яч.

У компенсований до першого тайму час "вишеньки" пропустили гол. Матета поставив спину Забарному, той не зміг відібрати м'яч (це в принципі найскладніші дуелі для захисників) і скинув на фланг. Далі пішов простріл на Езе із замиканням, однак взяття воріт не зарахували. Якимось дивом екс-динамівець втримав лінію офсайду при передачі на Матета (ймовірно, просто пощастило).

По перерві настільки складних епізодів не виникало, тож Забарний просто вдало підчищав. Зате треба відзначити надзвичайно сильну пасову гру Забарного. Екс-динамівець віддав аж 77 передач із 87% точності. Пасів під удар не виникало, але 6-7 якісних пасів із просуванням українець виконав.

Загалом командам було важко грати, враховуючи сильний вітер і зливу. Попри це, Борнмут у другому таймі виглядав значно краще – Крістал Пелас навіть по воротах не бив, а от у господарів було кілька моментів.

Зрештою, "вишеньки" довели матч до заслуженого тріумфу. На 79-й хвилині Семеньйо відкрився на правому фланзі й прострілив у центр штрафного, а свіжий Клюйверт прийняв пас та розстріляв ворота другим дотиком. 1:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Борнмут здобув третю перемогу поспіль, відірвавшись від зони вильоту на 16 очок.

У паралельному матчі Ноттінгем несподівано прибив Фулхем, відірвавшись від трійки аутсайдерів на три очки. Вже на 9-й хвилині "лісники" відкрили рахунок (голом відзначився Хадсон-Одой), а на 19-й Вуд подвоїв перевагу. У компенсований до першого тайму час, який асистував при першому взятті воріт, забив сам – "котеджери" ж змогли відквитати тільки один гол вже по перерві.

Бернлі й Вулверхемптон же розписали нічию. Обидва голи вмістились у 11 останніх хвилин першого тайму – Бруун-Ларсен вивів "бордових" вперед, а Аїт-Нурі відновив статус-кво. 1:1. Команда Венсана Компані залишається у зоні вильоту, у шести залікових балах від рятівної 17-ї позиції.

Програму дня завершувало лондонське дербі на Олімпійському стадіоні. Вест Хем приймав Тоттенхем, якому в жодному разі не можна було втрачати очки – це б суттєво вдарило по шансах на ЛЧ. "Шпори" налаштувались правильно, відкривши рахунок вже на 5-й хвилині внаслідок прострілу Вернера під удар Джонсону. 0:1.

Щоправда, всього за дві хвилини до цього Боуен міг забивати з шести метрів. Підопічні Анге Постекоглу намагались одразу закрити матч, створивши кілька хороших моментів у перші 15 хвилин, але реалізувати їх не вийшло – а вже на 19-й Вест Хем зрівняв рахунок. Зума замкнув подачу Боуена з кутового, 1:1.

Подальший хід зустрічі не можна назвати аж надто яскравим, однак моментів вистачало біля обох воріт. Найкращий шанс вирвати перемогу змарнував Майкл Антоніо, який на 61-й хвилині запоров вихід сам на сам з Вікаріо. На жаль, нових голів фани не побачили, тож фінальний свисток зафіксував нічию – Тоттенхем залишився у двох очках від зони ЛЧ.

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