Маліновський вибув майже на місяць, підтверджує Дженоа у своєму медичному зведенні. У матчі 30-го туру Серії А з Фрозіноне українець отримав розтягнення стегна і пошкодив біцепс стегнової кістки.

Травма Маліновського: тренер Дженоа пролив світло на проблеми українця

Руслан пропустить найближчі матчі "грифонів" із Вероною, Фіорентиною, Лаціо та Кальярі. Таким чином, у Маліновського залишиться мало часу для повного відновлення до Євро-2024 – очікується, що українець зможе повернутися на поле в матчі 35-го туру чемпіонату Італії з Міланом.

Цього сезону Маліновський провів за Дженоа 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

Маліновський травмувався, зігравши лише 17 хвилин за Дженоа – м'яча ката України виявилось недостатньо для перемоги