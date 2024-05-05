Матч Динамо – Колос стартує о 15:30. Зустріч відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у Києві.

Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ

Де дивитися Динамо – Колос? Телетрансляція доступна на каналі 2+2. В YouTube переглянути поєдинок можна на офіційному каналі Динамо та на каналі FootballHub. Окрім цього, переглянути гру у прямому ефірі можна в цій новині, а спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку – на "Футбол 24". Включення перед матчем та студію після завершення гри шукайте за посиланнями.

Динамо у цьому матчі необхідна лише перемога – поразка чи нічия практично нівелює шанси команди Шовковського поборотись за золото. Для Колоса ця зустріч також матиме принципове значення – "хлібороби" вперше виступатимуть під керівництвом нового тренера (після звільнення Ярослава Вишняка команду очолив тренер U-19 Олександр Поздєєв). Цікаво, що в останніх трьох дуелях Колос двічі відбирав очки у Динамо.

Стартові склади:

Динамо: 1. Бущан – 20. Караваєв, 25. Дячук, 4. Попов, 2. Вівчаренко – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський, 9. Волошин, 22. Кабаєв – 7. Ярмоленко

Запасні: 35. Нещерет, 51. Моргун, 8. Шепелєв, 18. Андрієвський, 23. Малиш, 30. Діалло, 32. Михавко, 34. Сирота, 37. Царенко, 44. Дубінчак, 77. Беніто, 99. Пономаренко

Колос: 23. Фесюн – 9. Цуріков, 5. Бондаренко, 6. Бурда, 15. Чорноморець – 7. Демченко, 10. Оріховський, 70. Топалов, 69. Ільїн, 8. Велетень – 22. Безбородько

Запасні: 1. Горох, 20. Мисак, 2. Кукош, 3. Гончаренко, 29. Ємець, 14. Мілько, 48. Криворучко, 17. Салабай, 91. Гусол, 99. Паулаускас, 11. Рангель