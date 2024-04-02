У матчі проти Мальорки українець зіграв лише 16 хвилин і був змушений покинути поле через травму. У Романа Яремчука діагностували пошкодження підколінного м'яза лівої ноги.

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Очікувалося, що форвард Валенсії пропустить лише два тижні. Утім, як повідомляє Radio Taronja, не зможе з'явитися на полі до 20 квітня, коли "кажани" гратимуть проти Бетіса. Українець пропустить ігри з Гранадою та Осасуною.

Нагадаємо, у поточному сезоні Роман Яремчук зіграв у 25 матчах у всіх турнірах за Валенсію. В активі українського форварда чотири голи.

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