Кубок Португалії, 1/2 фіналу. Матч-відповідь

Бенфіка – Спортінг – 2:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Отаменді, 52, Рафа, 64 – Юльмен, 47, Паулінью, 55

Спортінг вибив Бенфіку з Кубка Португалії і за підсумками двох матчів вийшов у фінал турніру. Після перемоги з рахунком 2:1 у першому матчі на своєму полі "леви" зуміли вистояти у виїзній зустрічі. Ба більше, саме команда Рубена Аморіма двічі виходила вперед – Бенфіка обидва рази рахунок зрівнювала.

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Голкіпер "орлів" Анатолій Трубін зіграв у цій зустрічі не найкращим чином. Якщо в голі Юльмена провини українця немає (опорник Спортінга сильним пострілом "поклав" м'яч у самісіньку дев'ятку), то щодо голу Паулінью до Трубіна є питання. Екс-воротар Шахтаря, відбиваючи не найнебезпечніший удар, відбив м'яч точно на ногу супернику – і миттєво був за це покараний.

У фіналі Спортінг зіграє з переможцем пари Порту – Віторія Гімарайнш.