"Довгоочікувана перемога, дуже важлива з погляду турнірної таблиці. Всі ми знали, що буде важко, тим паче, що давно не вигравали, але для хлопців це був такий подих свіжого повітря.

Оболонь – ЛНЗ – 1:0 – відео гола та огляд поєдинку УПЛ

Треба не розслаблятися, попереду ще три важкі матчі і треба зосередитися на них. Поки-що рано відпочивати.

Як би склалася гра, якби на перших хвилинах не врятував воротар? Це футбол, всяке може статися. Десь хвилин п'ять було хвилювання на початку, але нічого, впоралися. Артем Кічак здорово зіграв, виручив наших захисників, які провалилися, але це футбол, командна гра, де кожен повинен страхувати, підказувати, допомагати, це є командний дух. І десь витримали, переломили перший натиск суперника. Забили гол, мали ще моменти, але так, важка гра. В турнірній таблиці нам була потрібна перемога, яким чином, це вже неважливо.

Чи є натхнення? Звісно, всі перемоги дають натхнення, головне, щоб хлопці зірочку не зловили, не зупинялися, а рухалися далі", – сказав Іващенко у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Оболонь перервала 6-матчеву безвиграшну серію, мінімально здолавши ЛНЗ і, набравши 25 очок, закріпилась на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Оболонь здобула другу перемогу у весняній частині, здолавши ЛНЗ – "пивовари" перервали тривалу серію