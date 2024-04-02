Представники клубів УПЛ провели відеоконференцію з головою суддівського комітету УАФ Катериною Монзуль, повідомляє ТаТоТаке.

Декілька українських арбітрів пройшли перевірку на поліграфі, – журналіст

Під час онлайн-зустрічі були озвучені три ідеї:

– Відмова від регіонального принципу призначення суддів. Умовно, київський суддя може обслуговувати матчі Динамо, львівський – Руха, харківський – Металіста 1925.

– Створення бонусного фонду для преміювання арбітрів за якісну роботу наприкінці сезону.

– Призначення арбітрів на матчі за принципом жеребкування. Попередньо для адекватного посіву – судді будуть ділитися на групи за рівнем кваліфікації, а матчі – за рейтингом складності.

Нагадаємо, Катерина Монзуль очолила Комітет арбітрів УАФ 20 лютого. Вже були внесені зміни – судді мають проходити поліграф, а при призначенні на матчі стали використовувати систему жеребкування.

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