Монзуль готує революційні зміни в роботі арбітрів – новий принцип призначення та можливі премії
Голова Комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль запланувала чергові зміни щодо призначення суддів на поєдинки чемпіонату.
Представники клубів УПЛ провели відеоконференцію з головою суддівського комітету УАФ Катериною Монзуль, повідомляє ТаТоТаке.
Декілька українських арбітрів пройшли перевірку на поліграфі, – журналіст
Під час онлайн-зустрічі були озвучені три ідеї:
– Відмова від регіонального принципу призначення суддів. Умовно, київський суддя може обслуговувати матчі Динамо, львівський – Руха, харківський – Металіста 1925.
– Створення бонусного фонду для преміювання арбітрів за якісну роботу наприкінці сезону.
– Призначення арбітрів на матчі за принципом жеребкування. Попередньо для адекватного посіву – судді будуть ділитися на групи за рівнем кваліфікації, а матчі – за рейтингом складності.
Нагадаємо, Катерина Монзуль очолила Комітет арбітрів УАФ 20 лютого. Вже були внесені зміни – судді мають проходити поліграф, а при призначенні на матчі стали використовувати систему жеребкування.
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