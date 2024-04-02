Ньюкасл розписав нічию з Евертоном (1:1) у 31 турі АПЛ. Звіт про матч і гру Віталія Миколенка читайте на "Футбол 24".

Миколенко пропустив попередній матч Евертона через хворобу, але сьогодні повернувся в основу. "Іриски" з грудня не вигравали в АПЛ, тому ведуть боротьбу за виживання.

Ньюкасл годину душив Евертон

Сьогодні команда Шона Дайча також довго провалювалась. Два напівмоменти за першу годину гри – удар Тарковскі зі стандарту та шанс Дукуре з передачі Онана. Ньюкасл домінував: значно більше володів м'ячем, втричі частіше бив по воротах. Вже на старті зустрічі міг забивати Барнс, але на висоті був Пікфорд. Голкіпер збірної Англії не раз рятував гостей – ефектні сейви після ударві Мьорфі та Гімараєса.

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Тиск господарів швидко конвертувався в гол. Ісак розібрався з центрбеками та точно пробив у дальній кут – Миколенко не встигав заблокувати. Ньюкасл продовжував створювати гостроту, сидів біля чужого штрафного майданчика, розхитуючи оборону.

На початку другого тайму "сороки" подвоїли перевагу. Ньюкасл хитро розіграв штрафний, поки футболісти Евертона не були готові. Концентрацію зберігав тільки Миколенко, який побіг за Ісаком, але не втримав шведа. Простріл останнього замкнув Бьорн, однак гол скасували через офсайд.

Миколенко віддав усі сили і став героєм

Миколенко, як вже зрозуміло, працював дуже багато. І не тільки проти Ісака. Українець розривався між опікою Мьорфі та активними підключеннями Крафта по флангу. Не завжди встигав, дозволяючи бити та прострілювати зі своєї зони. Ще був неприємний епізод з обрізкою на власній половині.

У фінальні 30 хвилин картина змінилася. Евертон розкрив гру в обидві сторони, збільшивши ризики. І на цьому етапі головною персоною на полі став Миколенко. Він був скрізь – відпрацьовував позаду та підтримував атаки попереду.

Віталій вирізав класний вертикальний пас на Гарнера (той розвернувся та пробив у стійку), придумавши найкращий момент Евертона в матчі. А через кілька хвилин українець вже рятував команду – зупинив м'яч на лінії після удару Ісака з 11 метрів. Ще кілька миттєвостей – Миколенко вривається у чужий штрафний майданчик і претендує на пенальті за фол Шера.

Не дивно, що з такими подвигами українець заслужив високі оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 7.3 (найкращий гравець Евертона), WhoScored – 6.9, FotMob – 7.4. Такі матчі, де на перший план виходить самовідданість, вигідні для нашого захисника, який в кожному епізоді відпрацьовує до кінця.

А "іриски" врятували матч. Наприкінці зустрічі Янг заробив пенальті у боротьбі з Дамметом – Калверт-Льюїн з позначки зрівняв рахунок. Евертон набрав 26 очок і збільшив відрив від зони вильоту до 4 балів. Ньюкасл посідає 8 місце з 44 пунктами.