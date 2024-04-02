Окупанти продовжують нищити українські спортивні об'єкти. Цього разу постраждав один з лідерів УПЛ – СК Дніпро-1.

Спортивно-тренувальна база Дніпра, на якій нині тренується СК Дніпро-1, постраждала після атаки "шахедів" у ніч на 2 квітня, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.

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На щастя, прямого влучання дроном в будівлю не було, всі руйнації завдані ударною хвилею. У комплексі повилітали вікна та деякі двері. Одне з тренувальних полів майже згоріло.



Нагадаємо, у серпні минулого року через обстріл Дніпра постраждав спорткомплекс Метеор, поряд з яким розташований і однойменний стадіон, на якому свого часу грав Дніпро. Серед останніх атак на спортивні споруди – тренувальна база київського Локомотива, яка була повністю зруйнована.

До слова, після 22-х турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ третім, маючи у своєму доробку 42 очки.

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