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ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТАЙСОН

Головні новини футболу 2 грудня: Мессі здобув рекордний "Золотий м'яч", Шевченко, Пятов і Тайсон – найкращі в Україні

07:00 176 Читать на русском
Головні новини футболу 2 грудня: Мессі здобув рекордний "Золотий м'яч", Шевченко, Пятов і Тайсон – найкращі в Україні
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 грудня.

"Золотий м'яч"

Ліонель Мессі став володарем "Золотого м'яча-2019", випередивши Вірджила ван Дейка та Кріштіану Роналду. Тріумфатор прокоментував здобуття рекордного "Золотого м'яча" – це 6-й такий приз у колекції форварда Барселони. Аргентинець повертається на трон і перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було.

Крім того, голкіпер Ліверпуля Аліссон отримав звання найкращого голкіпера року. Оборонець Ювентуса Маттейс Де Лігт став найкращим молодим гравцем року, а Меган Рапіно – найкраща футболістка 2019 року.

Україна

Андрій Шевченко визнаний найкращим українським тренером у 2019 році. Тим часом Тайсон – найкращий гравець року в Україні.

Натомість Андрій Пятов став найкращим воротарем України цьогоріч. А Олександр Зінченко здобув титул найкращого українського легіонера в 2019-му.

Форвард Динамо Артем Бєсєдін – найкращий гравець 16-го туру УПЛ. Крім того, Олександр Рябоконь визнаний найкращим тренером ігрового дня.

Інші топ-події

Збірна України планує зіграти товариський матч проти Ірландії, а також може провести спаринг проти Польщі в Хожуві.

Олександр Зінченко повернувся з лазарету – українець тренується у загальній групі Манчестер Сіті. Також англійський гранд нібито цікавиться двома гравцями української національної команди.

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Бернлі
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