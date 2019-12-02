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Зінченко повернувся з лазарету – українець тренується у загальній групі Манчестер Сіті

09:30 366 Читать на русском
Зінченко повернувся з лазарету – українець тренується у загальній групі Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко вже оговтався від травми і активно тренується зі своєю командою.

Схоже, захисник англійського клубу Манчестер Сіті Олександр Зінченко повністю відновився від травми. Відео його тренування разом з товаришами по команді з’явилось у соціальній мережі Твіттер. Олександру вдалось навіть випередити графік відновлення – раніше ЗМІ повідомляли, що українець не вийде на поле раніше 6 грудня.

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Нагадаємо, що в середині жовтня Зінченко отримав травму коліна, а згодом був прооперований в одній з клінік у Барселоні. Востаннє він виходив на поле у матчі збірної України проти Португалії (2:1).

В поточному сезоні за Манчестер Сіті 22-річний футболіст зіграв 9 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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