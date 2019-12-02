Манчестер Сіті цікавиться двома гравцями збірної України, – ЗМІ

Англійський Манчестер Сіті розглядає варіанти з підписанням захисників збірної України Віталія Миколенка та Миколи Матвієнка.

Російський портал Betting Insider, посилаючись на надійне джерело в англійському клубі, повідомляє, що "містяни" зацікавлені у придбанні лівого захисника Динамо Віталія Миколенка та центрбека Шахтаря Миколи Матвієнка.

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За інформацією джерела, скаути англійського гранда вже не просто вивчають українців на рівні з десятками інших футболістів. У Манчестері розуміють, що після успішного виступу у відбірковому турнірі Євро-2020 на обох гравців звертають уваги і інші клуби. І якщо успіхи продовжаться на самому чемпіонаті Європи, ціна на футболістів буде рости.

При наявності інтересу у футболістів, а також у їхніх клубів, ймовірність оформлення трансферів ще до Євро-2020 є суттєвою.

Зазначимо, що за оцінками порталу Transfermarkt, трансферна вартість Миколенка – 6 млн євро, а Матвієнка – 3 млн.

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