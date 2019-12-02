Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"

France Football назвав переможця премії "Золотий м'яч-2019", який вручили найкращому футболісту планети за підсумками календарного року. Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі повернув нагороду до свого персонального музею.

32-річний аргентинець визнаний найкращим гравцем 2019 року за версією авторитетного видання.

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Мессі випередив у голосуванні оборонця Ліверпуля Вірджила ван Дейка, форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду та вінгера Ліверпуля Садьйо Мане. Приз нападнику Барселони вручив переможець попереднього року Лука Модріч.

Цьогорічний "Золотий м'яч" став рекордним, шостим для Ліонеля Мессі. Раніше він здобував титул найкращого в 2009, 2010, 2011, 2012 та 2015 роках.

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When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9 — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

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