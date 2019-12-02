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ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТАЙСОН

Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"

2 грудня 22:37 3877 Читать на русском
Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"
Ліонель Мессі зі своєю колекцією "Золотих м'ячів"

France Football назвав переможця премії "Золотий м'яч-2019", який вручили найкращому футболісту планети за підсумками календарного року. Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі повернув нагороду до свого персонального музею.

32-річний аргентинець визнаний найкращим гравцем 2019 року за версією авторитетного видання.

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Мессі випередив у голосуванні оборонця Ліверпуля Вірджила ван Дейка, форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду та вінгера Ліверпуля Садьйо Мане. Приз нападнику Барселони вручив переможець попереднього року Лука Модріч.

Цьогорічний "Золотий м'яч" став рекордним, шостим для Ліонеля Мессі. Раніше він здобував титул найкращого в 2009, 2010, 2011, 2012 та 2015 роках.

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Теги
Світ Золотий м'яч Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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