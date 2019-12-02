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УПЛ назвала найкращого тренера 16 туру

17:16 177 Читать на русском
УПЛ назвала найкращого тренера 16 туру
Олександр Рябоконь / Сайт УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначилося з ім'ям найкращого наставника за підсумками 16 туру УПЛ.

46’ Дмитро Хльобас
60’ Олександр Філіппов
 
46’ Дмитро Хльобас
60’ Олександр Філіппов

Переможцем став головний тренер Десни Олександр Рябоконь, інформує сайт ВОТФ.

Десна – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Керманич чернігівців отримав від експертів оцінку 4,6 з п'яти максимальних. Десна впевнено (2:0) обіграла одного зі своїх головних конкурентів у боротьбі за єврокубкові місця – Олександрію. Завдяки цьому "сіверяни" утримали четверту сходинку УПЛ і відірвалися від команди Шарана на три очки.

До слова, це вже не перша подібна нагорода для Рябоконя – він ставав найкращим тренером у 2-му, 7-му, 9-му і 12-му турах.

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Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна - Олександрія Десна Десна
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