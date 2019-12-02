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Зінченко – найкращий український легіонер у 2019 році

21:05 218 Читать на русском
Зінченко – найкращий український легіонер у 2019 році
Олександр Зінченко / Фото Goal

Захисник Манчестер Сіті отримав свою нагороду за версією "Футбольні зірки України-2019".

Олександр Зінченко переміг у номінації найкращий український легіонер.

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Оборонець Манчестер Сіті та збірної України у нинішньому році став основним гравцем в своєму клубі, а також у національній команді. Протягом останнього місяця Зіна проходив курс реабілітації після операції на коліні.

У нинішньому сезоні АПЛ Олександр провів 7 поєдинків, а також зіграв у 7-ми матчах за збірну України у кваліфікації до Євро-2020.

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УАФ Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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