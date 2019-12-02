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Аліссон отримав звання найкращого голкіпера року

2 грудня 22:27 389 Читать на русском
Аліссон отримав звання найкращого голкіпера року
Аліссон / Фото з відкритих джерел

Воротар Ліверпуля став найкращим у своєму амплуа за версією France Football.

Бразильський воротар Аліссон став найкращим голкіпером року за версією France Football.

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Нагадаємо, воротар Ліверпуля допоміг мерсисайдцям здобути перемогу в Лізі чемпіонів 2018/19, а влітку разом з рідною збірною тріумфував на Копа Амеріка.

У цій номінації Аліссон випередив голкіпера Барселони Марк-Андре тер Штегена та представника Манчестер Сіті – Едерсона.

В поточному сезоні АПЛ Аліссон провів 7 матчів, в яких пропустив 4 м'ячі.

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Світ Золотий м'яч Головне Ліверпуль Ліверпуль Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Едерсон Едерсон Бразилія Бразилія Аліссон Аліссон
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