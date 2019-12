"Золотий м'яч"-2019: онлайн-трансляція – оголошення результатів

Сьогодні, 2 грудня, у паризькому театрі Шатле відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча"-2019, яку організовує французьке видання France Football. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію знакової події.

В жовтні були оголошені 30 претендентів на "Золотий м'яч"-2019. Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Вірджил ван Дейк вважаються головними фаворитами престижної премії, якою оцінюють найкращого гравця планети за підсумками календарного року. France Football також визначить переможницю серед жінок, найкращого молодого футболіста (U-21) і володаря дебютного приза імені Лева Яшина. Українець Андрій Лунін претендує на трофей Копа найкращому молодому голкіперу світу.

Гала-церемонія "Золотий м'яч"-2019 розпочнеться о 21:30 за київським часом. За онлайн-трансляцією вручення найціннішого індивідуального трофею можна стежити на "Футбол 24", у цій новині. Ми покажемо все, що передувало паризьким урочистостям – від прибуття зіркових гостей до червоної доріжки, яка стартує о 19:30.

Спекуляції навколо можливого переможця ЗМ розпочались задовго до вручення нагороди. Ми маємо 30 гравців та лише трьох реальних претендентів. Мессі – з найвищими шансами. Аргентинець був поза досяжністю конкурентів, зважаючи на індивідуальні показники. Лідер Барси провів 58 матчів, забив 54 голи, віддав близько 30-ти результативних передач, став найкращим снайпером Європи ("Золотий бутс) за підсумками сезону 2018/19, найбільше відзначався у Лізі чемпіонів (12 м'ячів), виграв чемпіонат Іспанії. Крім цього, Лео демонстрував космічну реалізацію штрафних ударів.

Lionel Messi | 2019



Goals : 54

Assists: 23

Champions League topscorer

La Liga Topscorer and most assists

La Liga

Supercopa

Golden Boot

Pichichi trophy

La Liga best player award

UEFA Forward of the Year

Best FIFA men's player



Ballon d’Or nr 6? pic.twitter.com/OLcE8OyUr7 — KAPÉ (@KAPENL) December 2, 2019

Ще на початку вересня букмекери ставили на захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка, який переміг у фіналі Ліги чемпіонів і був справжнім вожаком неймовірного колективу Юргена Клоппа. Проте, осінні перформанси Мессі перевернули ситуацію з ніг на голову. Авторитетні європейські ЗМі запевняють, що саме Лео дістанеться його рекордний шостий "Золотий м'яч". Буквально вчора у мережу потрапили, начебто, фінальні результати голосування з аргентинцем на першому місці. Нідерландець мав би посісти другу сходинку, а його партнер по Ліверпулю Мохамед Салах – довершити подіум. Кріштіану Роналду ризикує не потрапити до трійки найкращих. Португалець, який підкорив Серію А та Лігу Націй, лише четвертий.

Мессі відправився у Париж приватним літаком разом зі своєю сім'єю. Його супроводжує дружина Антонелла та двоє синів, Тьяго і Матео. Усі перебувають у чудовому гуморі. Вже щось знають?

Де Йонг, тер Штеген, Грізманн, президент Бартомеу та виконавчий директор Бордас доповнили каталонську делегацію.

А ось і перша велика сенсація – Роналду не буде! Іспанська Marca повідомляє, що Кріш знехтує церемонією, бо вже знає про свою поразку. Напередодні матір португальця розповідала про футбольну мафію, яка не дозволила її сину здобути більше індивідуальних нагород.

France Football публікує позиції перших номінованих з топ-30! Ван де Беек, Маркіньйос та Жоау Феліш ділять 28-му сходинку.

Переможець Ліги чемпіонів Джорджиніо Вейналдум та лідер мадридського Реала Карім Бензема розташувались на 26-му місці.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген і захисник Наполі Каліду Кулібалі задовольнились 24-ю сходинкою.

Страж воріт Тоттенхема Уго Льоріс – 23-й. Минулого року він був 30-м, не отримавши жодного балу.

Партнер Льоріса, Сон Хин Мін "окупував" 22-ге місце.

Обамеянг (Арсенал) і Тадіч (Аякс) замикають другу десятку.

Equally ranked at the 20th place of the 2019 #ballondor ️



Dušan Tadić @AFCAjax



Already announced ranking > https://t.co/cSurv8xUiL pic.twitter.com/ji2Z2NWCG9 — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

19 позиція – блискучий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд.

Антуан Грізманн, який провів минулий сезон у складі Атлетіко – 18-й.

Черговий підопічний Юргена Клоппа, Боббі Фірміно, опинився на 17-й сходинці.

Marca анонсує, що Мессі отримає "Золотий м'яч" з рук чинного володаря нагороди Луки Модріча! Хорват вважає свого суперника з Барселони заслуженим переможцем, зазначає авторитетне мадридське видання.

Nos informa nuestro enviado especial, @jfelixdiaz, que Luka Modric será el encargado de entregar el Balón de Oro a Leo Messi https://t.co/IMJakhDWBa #BallondOr — MARCA (@marca) December 2, 2019

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, який є кумом Лео Мессі, посів 16-те місце за підсумками голосування.

Маттіс де Лігт, видавши фантастичний сезон з Аяксом, заслужив на 15-ту позицію у списку найкращих гравців планети.