Мессі прокоментував здобуття рекордного "Золотого м'яча"

Нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився емоціями від перемоги у боротьбі за "Золотий м'яч-2019".

"Я хочу подякувати своєму клубу, моїм товаришам по команді, які є частиною цього визнання, журналістам та всім. Десять років тому я отримав свій перший "Золотий м'яч" тут, у Парижі. Пам’ятаю, я приїхав з трьома братами, мені було 22 роки, і все це не вкладалось у голові. Сьогодні, через 10 років, я здобув шосту нагороду у зовсім інший час, дуже особливий в особистому житті, з дружиною та трьома дітьми, моїм братом та одним з багатьох племінників, які у мене є.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"

Увесь цей час я не переставав мріяти, продовжував рости, вдосконалювався з кожним днем ​​і, перш за все, продовжував насолоджуватися футболом. Дякувати Богу, я можу насолоджуватися тим, що люблю ще з одного чи двох років. Бог хотів, щоб у мене було якомога більше років, щоб насолодитися цим.

Я усвідомлюю, скільки мені років, і ці моменти набагато приємніші, оскільки наближається відхід, але у мене ще є час. Здається, він летить і все відбувається дуже швидко. Я сподіваюся продовжувати насолоджуватися футболом, моєю сім'єю та всім, що мені потрібно в житті.

Це гордість – бути частиною історії всього цього, історії мого клубу, який я так люблю. "Золоті м'ячі" роблять Барселону ще величнішою", – наводить слова Мессі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, аргентинець здобув свій шостий "Золотий м'яч" і став одноосібним рекордсменом.

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