Де Лігт став найкращим молодим гравцем року

Де Лігт з дівчиною на церемонії / Твіттер France Football

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт здобув нагороду найкращого гравця віком до 21 року за версією France Football.

Нідерландець отримав свій приз на церемонії вручення "Золотого м'яча" 2019 року.

Феліш став володарем нагороди Golden Boy-2019

До чільної трійки також увійшли Джейдон Санчо (Борусія Д) і Жоау Феліш (Атлетіко). У минулому сезоні Де Лігт був капітаном Аякса, який здобув усі внутрішні трофеї і сенсаційно дістався півфіналу Ліги чемпіонів. Також 20-річний центрбек зі збірною Нідерландів став фіналістом Ліги націй, але поступився Португалії. Цього літа захисник перебрався до Ювентуса.

Миколенко – найкращий молодий гравець України у 2019 році

Нагадаємо, минулого року найкращим молодим гравцем за версією France Football став Кіліан Мбаппе.