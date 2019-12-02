Збірна України може провести товариський матч проти Польщі у Хожуві

Збірна Польщі остаточно ще не визначилася зі стадіоном, який прийматиме спаринг проти України у березні 2020 року.

Поєдинок може відбутися на стадіоні Шльонський у Хожуві, стверджує SportArena.

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Попереднім господарем матчу була Варшава, однак польска сторона схиляється до іншого варіанту. Пріоритетною стала арена у Хожуві, яка може вмістити 54 378 глядачів. Стадіон Шльонський також був одним з претендентів на проведення матчів Євро-2020, але УЄФА не обрав його.

Нагадаємо, що матч Польща – Україна заплановано на 30 березня 2020 року, а за три дні до цього команда Шевченка повинна провести спаринг з Францією.

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