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Бєсєдін – найкращий гравець 16-го туру УПЛ

13:19 45 Читать на русском
Бєсєдін – найкращий гравець 16-го туру УПЛ
Артем Бєсєдін / ФК Динамо

Українська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого гравця 16-го туру Favbet Ліги.

38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
 
Артем Бєсєдін 37’
Артем Бєсєдін 79’
Карлос Де Пена 87’
37’ Артем Бєсєдін
38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
79’ Артем Бєсєдін
87’ Карлос Де Пена

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 16-го туру визнаний нападник Динамо Артем Бєсєдін.

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Нагадаємо, у звітному турі "біло-сині" обіграли Олімпік (3:1), а Бєсєдін забив два голи.

Зазначимо, що в поточному розіграші УПЛ 23-річний футболіст забив уже 8 голів і наблизився до свого найкращого результату в кар'єрі – в сезоні 2016/2017 він став автором 9 результативних ударів.

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Олімпік - Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо
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