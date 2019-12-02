Бєсєдін – найкращий гравець 16-го туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого гравця 16-го туру Favbet Ліги.

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 16-го туру визнаний нападник Динамо Артем Бєсєдін.

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Нагадаємо, у звітному турі "біло-сині" обіграли Олімпік (3:1), а Бєсєдін забив два голи.

Зазначимо, що в поточному розіграші УПЛ 23-річний футболіст забив уже 8 голів і наблизився до свого найкращого результату в кар'єрі – в сезоні 2016/2017 він став автором 9 результативних ударів.

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