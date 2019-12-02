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Шевченко визнаний найкращим українським тренером у 2019 році

20:53 1796 Читать на русском
Шевченко визнаний найкращим українським тренером у 2019 році
Андрій Шевченко / Футбол 24

Наставник збірної України Андрій Шевченко здобув звання найкращого тренера на церемонії "Футбольні зірки України-2019".

Шевченко випередив Олександра Петракова (тренер збірної України U-20, яка перемогла на чемпіонаті світу) і Віктора Скрипника, який цього літа очолив Зорю.

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Головний тренер "синьо-жовтих" здобув першу подібну нагороду у своїй кар'єрі. Він зміг завершити відбір на Євро-2020 без жодної поразки і гарантував місце у основній стадії турніру. Україна потрапила в одну групу з Австрією та Нідерландами, а четверта команда буде відома пізніше.

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До слова, минулорічним переможцем у номінації "Найкращий український тренер" став Юрій Вернидуб, який нещодавно розпочав роботу із солігорським Шахтарем.

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