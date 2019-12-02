Тайсон – найкращий гравець 2019 року в Україні

Атакувальний півзахисник Шахтаря Тайсон став переможцем у номінації "Найкращий футболіст" за версією премії "Футбольні зірки України-2019"

Бразилець – найкращий гравець в Україні за підсумками 2019 року.

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Лідер "гірників" випередив свого одноклубника Марлоса і хавбека Динамо Віктора Циганкова. Тайсон у сезоні 2018/19 став чемпіоном України, а також володарем Кубка. Капітан донеччан вже встиг відзначитися сімома голами і шістьма асистами в новому сезоні УПЛ.

До слова, минулорічним переможцем у номінації став інший представник чинного чемпіона України – Марлос.