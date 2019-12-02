Тайсон – найкращий гравець 2019 року в Україні

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"Золотий м'яч"-2019: онлайн-трансляція – де Лігт забирає нагороду, на яку претендував Лунін, Аліссон виграє трофей Яшина
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Шахтар і Динамо повністю сформували символічну збірну рокуУкраїна — 21:32 406
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Шевченко визнаний найкращим українським тренером у 2019 роціЗбірна України — 20:53 1797
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Ганьба Буффона, Мессі не по зубах Сімеоне, екс-"скаузер" карає Сіті, одноокий фін зупинив Баварію – огляд вікендуСвіт — 15:33 4366
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Манчестер Сіті цікавиться двома гравцями збірної України, – ЗМІУкраїна — 14:54 21111