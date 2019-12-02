Пятов став найкращим воротарем України в 2019 році

Голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов визнаний найкращим у своєму амплуа в рамках премії "Футбольні зірки України-2019".

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Відзначимо, що Пятов у боротьбі за престижний приз випередив двох своїх колег – воротаря київського Динамо Георгія Бущана та голкіпера Олександрії Юрія Паньківа. Страж воріт Шахтаря у 2019 році став чемпіоном України, здобув Кубок країни, а також допоміг національній команді пробитися на Євро-2020.

До слова, в колекції титулів Андрія Пятова є 8 нагород "Голкіпер року в Україні", яку в різні роки вручали вітчизняні друковані видання.

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