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Збірна України планує зіграти товариський матч проти Ірландії

12:25 1680 Читать на русском
Збірна України планує зіграти товариський матч проти Ірландії
Мік Маккарті чекає на зустріч з Шевченком / Getty Images

У рамках підготовки до Євро-2020 збірна України має намір провести товариський матч з Ірландією.

Домовленість ще не досягнута, точної дати проведення матчу немає. Очікується, що контрольна зустріч пройде незадовго до старту Євро-2020, інформує Профутбол.

Євро-2020: календар матчів збірної України

Нагадаємо, після жеребкування Євро-2020 УАФ оголосила про те, що в наступному році команда Андрія Шевченка проведе товариські матчі зі збірними Польщі та Франції. Щоправда, французька сторона поки що не підтвердила проведення поєдинку.

До слова, свій шлях на Євро-2020 збірна України розпочне 14-го червня матчем проти Нідерландів.

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