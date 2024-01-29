Україна

Шахтар за чотири тайми не зумів забити Марібору в контрольному матчі. Збірна України серед ветеранів стала переможцем турніру в Норвегії.

Зоря повернула з Європи легіонера, який останні півроку перебував без клубу. Колос оголосив про підписання вінгера Шахтаря.

Тренерські зміни

Барселона влаштовує кастинг на заміну Хаві – легенда вже пропонує себе, нереальний Клопп, тренер Циганкова і Довбика. Барселона може звільнити Хаві до 1/8 фіналу ЛЧ і погрожує принизливою заміною з жіночої команди.

Ліверпуль після відходу Клоппа ризикує опинитися на межі розвалу – три суперзірки можуть піти слідом за тренером. Зінченку пророкують втрату наставника – каталонська преса розродилась сенсаційним інсайдом.

Світ

Жирона повернула лідерство, наблизивши Бенітеса до відставки – Довбика зупинив сейв туру, Циганков змарнував супершанс. Дженоа завдяки камбеку продовжила безпрограшну серію, а Маліновський ледь не забив.

Лунін чи Кепа: джерело повідомило, кого Анчелотті обрав основним воротарем Реала до кінця сезону. Яремчук мав момент, але не врятував Валенсію від поразки у Мадриді.

Баварія за 30 млн офіційно придбала захисника, якого вибила з Ліги чемпіонів.

Єгипет вилетів з КАН-2023, програвши в серії пенальті ДР Конго. На Кубку Азії визначилася перша чвертьфінальна пара – Австралія зіграє проти сенсаційного Таджикистану.