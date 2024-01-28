У чемпіонаті Англії може статися гучна відставка. Головний тренер Арсенала Мікель Артета розмірковує над своїм майбутнім.

Ще не відійшла АПЛ від заяви Юргена Клоппа про те, що він покине Ліверпуль з завершенням сезону, як назріває ще один відхід тренера.

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Як повідомляє Sport.es, Мікель Артета роздумує над тим, що покинути Арсенал. Іспанський фахівець повідомив про своє рішення найближчому оточенню. Тренер Арсенала хоче подивитися, як будуть розвиватися події протягом кількох місяців.

Артета очолив "канонірів" у 2019 році. Його чинна угода діє до кінця сезону 2024/25. Під керівництвом іспанського фахівця Арсенал здобув Кубок Англії в сезоні 2019/20 та двічі вигравав Суперкубок Англії (2020, 2023).

Нагадаємо, що у складі "канонірів" виступає український захисник Олександр Зінченко.

Варто зауважити, що відоме джерело, яке близьке до Арсенала, не підтверджує чутки. Вони вважають, що це бажання близьких до Барселони ЗМІ дати сигнал Артеті.

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