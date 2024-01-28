Каталонці закінчать сезон з нинішнім тренером, а влітку шукатимуть спадкоємця. Видання AS зібрало низку кандидадатів, прізвища яких фігурують в пресі.

– Легендарний Рафа Маркес вже публічно заявив, що не проти взяти на себе таку відповідальність. Мексиканець чудово знає культуру клубу і буде безкоштовним, але його тренерський досвід обмежується скромними півтора сезону на чолі молодіжки Барси.

Менталітет переможця: Тьягу Мотта створив сенсацію і веде Болонью в Лігу чемпіонів

– Тьягу Мотта також не чужа клубу людина. Екс-гравець Барселони побудував чудову Болонью, проте робота на Камп Ноу – зовсім інший калібр.

– Сержіу Консейсау налаштований покинути Порту в кінці сезону і робити новий крок у кар'єрі. Барселона має чудові стосунки з його агентом Жорже Мендешем, що може посприяти переговорам.

– Мічел – схожий профіль на Мотту. Зробив стильну, потужну команду зі скромної Жирони, але ще ніколи не працював на топ-рівні.

– Юрген Клопп був би тренером мрії, але цей варіант майже нереальний. Німець відразу попередив, що після відходу з Ліверпуля хоче відпочити і пропустить наступний сезон.

Сумний день для Ліверпуля, або Порожнеча, яку неможливо заповнити: що залишить Юрген Клопп після сенсаційного відходу