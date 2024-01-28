Луганський колектив підсилиться Жунінью – своїм колишнім гравцем, який покинув Зорю після початку війни.

Лівий захисник Жунінью знову виступатиме за Зорю, повідомляє "ТаТоТаке".

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28-річний оборонець нині перебуває у таборі команди на зборах у Туреччині. За інформацією джерела, угода буде укладена до кінця сезону 2023/24.

Нагадаємо, Жунінью грав за Зорю з липня 2020-го по липень 2022 року (у 31 матчі забив гол і віддав 2 асисти), після чого у статусі вільного агента перебрався у кіпрський Пафос.

З літа 2023-го бразилець перебував без команди. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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* Жунінью на зборах Зорі в Туреччині