Реал нарешті може позбутися непотрібної проблеми постійної ротації у воротах.

Андрій Лунін буде основним воротарем "вершкових" до кінця нинішнього сезону, стверджує Don Diario.

Анчелотті похвалив Луніна, відзначивши його внесок у перемогу над Лас-Пальмас

Карло Анчелотті не повірив в українця після важкої травми Куртуа та ініціював оренду Кепи. Баск відразу забрав місце у воротах, але сам отримав пошкодження і дав шанс Луніну. Андрій скористався ним блискуче, завоювавши довіру фанатів та одноклубників. Анчелотті вперто продовжував ротувати голкіперів, що створювало зайві труднощі в грі Реала.

Вирішальними стали останні 2 матчі. Кепа пропустив 2 голи від Альмерії (3:2) та вкотре мав проблеми з грою на виходах. Натомість Лунін впевнено провів поєдинок з Лас-Пальмасом (2:1), хоча також не втримав володіння "сухими".

Влітку Реал поверне Кепу в Челсі, а долю Андрія визначать пізніше. Повернення Куртуа може перекреслити прогрес Луніна, що навряд входить у кар'єрні плани 24-річного українця.

Реал вирвав перемогу на Канарах і обійшов Жирону – Лунін рятував і отримав пошкодження, але партнери змусили пропустити